Fernanda Souza surge magérrima com look curtíssimo e impressiona: "Está no auge"

Fernanda Souza surge magérrima, mostra toda a sua beleza e deixa seguidores impressionados

A atriz Fernanda Souza surgiu poderosa nas redes sociais nesta quarta-feira (12) ao compartilhar cliques em que surge com um look bem ousado. A estrela posou nos bastidores de Ilhados com a Sogra, reality show que ela apresenta na Netflix.

Com um vestidinho curtíssimo sem alças, a musa apareceu exibindo um corpo mais sequinho e definido. Coberto por joias e toda maquiada, ela mostrou que está cada dia mais linda.

"Muito obrigada por todos os comentários fofos que vocês deixaram no teaser de Ilhados com a Sogra. Esse projeto foi gravado ano passado e foi uma delícia conviver e aprender com um time tão fod*", comemorou ela.

Nos comentários, Fernanda Souza foi enaltecida pelos fãs. "Como você tá linda! Conta o segredo?", brincou um. "Linda demais", contou outro. "Isso sim é beleza, está no auge", disparou outro.

Vale lembrar que a apresentadora e atriz está longe da TV tradicional há cerca de 3 anos. Ela viveu um período sabático de alguns anos após apresentar o Vai, Fernandinha, do Multishow, e o Só Toca Top, da Globo.

Fernanda Souza visita o filho caçula de Claudia Raia

Há poucos dias, a atriz Fernanda Souza fez uma visita especial para o pequeno Luca, que é filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. As fotos foram compartilhadas pela veterana em seu perfil nas redes sociais. No primeiro registro, os três aparecem juntos, e o bebê está olhando fixo para a 'irmã mais velha'. Já na segunda imagem, só aparece a apresentadora ao lado do pequeno.

Ao dividir o encontro com os seguidores, Claudia celebrou a visita. "Aos pouquinhos as irmãs vão conhecendo o Luquinha! Te amo filhale, Fernanda, adorei nosso encontro", escreveu a mamãe coruja, casada com Jarbas Homem de Mello (53).