De macacão curtinho, Graciele Lacerda exibe pernões torneados com estilo

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apostou em look curtinho e chamou a atenção mais uma vez com suas curvas treinadas

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 10h29

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), chamou a atenção com novos cliques em sua rede social.

Nesta quarta-feira, 26, a musa fitness apareceu com uma maquiagem básica para exibir seu look do dia e impressionou com a escolha da peça.

Usando um macacão curtinho azul, Graciele Lacerda ostentou sua boa forma com estilo. "Me arrumei para a live e aproveitei pra fazer foto. Só assim pra eu me arrumar desse jeito aqui na fazenda", falou sobre estar na propriedade do noivo em Goiás.

Nos comentários, os internautas logo encheram a jornalista de elogios. "Que plena... Linda de viver", disseram os fãs. "Encantada com sua beleza e simplicidade", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda encantou ao surgir com um vestido estampado e modelo longo.

Passando uma temporada na fazenda, a musa fitness vem esbanjando sua boa forma no local ao aparecer de roupa de ginástica.

Veja o look de Graciele Lacerda: