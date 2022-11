De look muito apertado, Simaria deixa decote saltando e silhueta escultural 'gritando'

Cantora Simaria esbanjou corpaço desenhado em roupa mega colada e impressionou com escolha ousada

A cantora Simaria Mendes (40) chamou a atenção com mais um de seus looks nada discretos. Nesta segunda-feira, 21, a artista compartilhou fotos produzidas e roubou a cena com seu corpaço escultural em evidência.

Nos registros publicados pela irmã de Simone Mendes (38), ela apareceu usando peças de tom bege esverdeado bem comportadas e deu seu toque mega ousado ao apostar em um top apertadíssimo ao corpo.

Vestindo a peça bem justa, Simaria deixou seu decote saltando e bem marcado, o que roubou a cena na combinação. As curvas impecáveis da famosa também surgiram "gritando" na calça skinny.

O toque de luxo do look ficou para os saltos, acessórios dourados e duas bolsas de grife, de valor milionário, que apareceram nas mãos da morena.

Ainda nos últimos dias, a cantora se destacou no tapete vermelho do Grammy Latino, em Las Vegas, nos EUA, ao aparecer no evento usando um vestido com fenda até a virilha.

Veja o look de Simaria Mendes:

De look transparente, Simaria deixa parte íntima evidente e quase revela demais

Recentemente, Simaria Mendes causou ao compartilhar uma foto usando um vestido transparente. Sem nada por baixo, ela quase mostrou demais e arrancou suspiros em sua rede social.

Com os seios à mostra, a artista fez a temperatura subir ao se mostrar no clique com a roupa ousada. Inclusive, ela colocou um foguinho no stories para os internautas reagirem ao verem a foto cheia de atitude.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!