De look micro transparente, Graciele Lacerda deixa curvas escaparem: ''Maravilhosa''

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 13h12

A musa fitness Graciele Lacerda (41) roubou a cena na rede social neste domingo, 25, ao surgir dançando muito. Na companhia de seu grande amigo e assistente pessoal, João Vecker.

Usando um vestido bem curtinho estampado e transparente, a noiva de Zezé Di Camargo (60) chamou a atenção ao deixar suas curvas torneadas escaparem na peça ousada.

Fazendo uma coreografia, a influenciadora ostentou seu corpaço sarado com muita beleza. "Pra quem estava com saudades das nossas dancinhas! @vecker_50", disse Graciele Lacerda ao voltar a gravar as coreografias.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa fitness de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Arrasaram", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda deu o que falar ao eleger um blazer amarelo e usá-lo sem nada por baixo. Com o decote bem evidente, a noiva do sertanejo se destacou em um compromisso.

Graciele Lacerda revela se tem direito no triplex onde mora com Zezé Di Camargo

Nas últimas semanas, Graciele Lacerda abriu uma caixinha de pergunta em seus stories e foi questionada sobre ter direito no triplex luxuoso onde mora com Zezé Di Camargo em Alphaville, em São Paulo. Sincera, ela contou detalhes do financeiro e como funcionou a compra do imóvel milionário.

Tempos atrás, em entrevista ao jornalista Leo Dias, o cantor comentou sobre sua relação financeira com a amada. Confiante e apaixonado, ele contou o que o fez acreditar sem dúvidas de que a influenciadora não teria interesse em seu dinheiro. Segundo ele, um pedido de contrato o fez pensar dessa maneira.

