Graciele Lacerda usa blazer sem nada por baixo e decotado para compromisso

Graciele Lacerda esbanja sensualidade em look ousado com blazer amarelo e decotado

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 13h41

A musa fitness Graciele Lacerda, que é noiva do cantor Zezé Di Camargo, esbanjou sensualidade ao escolher o seu look para participar de um podcast nesta semana. Ela gravou um vídeo para as redes sociais para mostrar os detalhes do seu modelito.

A musa apareceu com um blazer amarelo decotadíssimo e sem usar nada por baixo. O look destacou as curvas da morena e sua boa forma.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para ela. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Muito linda”, afirmou outro. “Arrasou”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda quer casar sem comunhão de bens

Graciele Lacerda (41) falou sobre o seu casamento com Zezé Di Camargo (60) sem comunhão de bens. A influenciadora contou que havia desconfiança das outras pessoas no início do relacionamento sobre o suposto interesse financeiro dela com o cantor.

"Quando eu fui morar com o Zezé tinha muita desconfiança das pessoas comigo sobre interesse. Quis deixar todos tranquilos em relação a isso porque não tinha e não tenho interesse em nada. Mesmo porque eu não ia viver às custas dele", disse.

Em seguida, a musa fitness relembrou a sua criação. "Não fui criada assim, sempre trabalhei e estando com ele não seria diferente. Hoje tenho meu trabalho, meu dinheiro e tudo que estou construindo sozinha ou com ele. Temos parceria, é diferente de tudo que ele construiu antes".