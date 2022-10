De look justíssimo, Gabi Martins exibe corpaço absurdo e decote saltando: ''Gata''

Cantora Gabi Martins apostou em conjunto de couro coladíssimo e chamou a atenção com corpaço torneado à mostra

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 07h32

A cantora Gabi Martins (25) impressionou ao exibir corpaço torneado em um look coladíssimo. Nesta segunda-feira, 03, a loira apostou em um conjuntinho de couro verde e roubou a cena ao deixar suas curvas saradas à mostra.

Nos registros, a ex-BBB apareceu toda arrumada, pronta para se apresentar, e causou ao exibir seu decote saltando no cropped justíssimo.

Ostentando sua barriga sarada e seus pernões definidos, Gabi Martins esbanjou beleza com muito estilo ao arrematar o look com vários acessórios brilhantes e uma bota também metalizada.

"Então me diz o que é amor pra você? Pro meu último show em Sp", disse a cantora sobre sua apresentação na cidade de São Paulo.

Nos comentários dos cliques, os seguidores ficaram chocados com a produção e beleza da loira. "Gata", admiraram os fãs. "Belíssima", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gabi Martins arrancou suspiros ao compartilhar fotos de biquíni em Punta Cana. No local paradisíaco, ela se destacou com seu corpaço turbinado. Usando um biquíni fininho, a famosa apareceu puxando a parte de baixo e impressionou com seu bumbum empinado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

De biquíni vermelho puxado, Gabi Martins exibe corpaço absurdo

Recentemente, a cantora Gabi Martins chocou ao mostrar sua boa forma de maneira arrasadora ao compartilhar fotos de roupa de banho.

Usando um biquíni vermelho de modelo fio-dental, a ex-BBB puxou a calcinha e esbanjou suas curvas abundantes em um dia ensolarado em meio à natureza

"Fazenda", disse a ex-BBB ao aparecer fazendo um passeio de barco em uma paisagem deslumbrante. No registros, além de exibir seu corpaço fora do comum, a famosa impressionou com seus longos cabelos ondulados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!