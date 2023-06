De look branco, Poliana Rocha impacta ao surgir arrasadora em ensaio: 'Vovó mais maravilhosa'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impacta fãs ao surgir arrebatadora em ensaio

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção dos internautas ao compartilhar fotos de um ensaio arrasador que protagonizou em grande estilo. Nesta segunda-feira, 26, a influenciadora abriu o álbum com os fãs e impressionou com tanta beleza.

Nos registros, a mãe do cantor Zé Felipe posou toda produzida e roubou a cena ao aparecer com um look branco. Usando um vestido branco e um casaco de pelinhos em certo momento, a sogra de Virginia Fonseca deu um show de beleza.

"Para sempre. Seja apenas você, seja sua melhor versão!", escreveu Poliana Rocha sobre resgatar o amor-próprio.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a beleza da famosa. "Vovó mais maravilhosa", elogiaram a avó de Maria Alice e Maria Flor. "Que foto linda", babaram. "Que mulher esplêndida", exaltaram outros.

Casada desde 1995 com o cantor Leonardo, Poliana Rocha causou climão recentemente ao falar sobre a relação com o sertanejo. "Sou mãe, esposa, filha, avó, sogra... e sou uma guerreira, gente. Por que uma guerreira? Porque sou casada há 27 anos com o cantor Leonardo", falou a mãe de Zé Felipe.

Veja as fotos de Poliana Rocha:

No aniversário da neta, Poliana Rocha choca com look aberto: 'Maravilhosa'

A esposa do cantor Leonardo (60), Poliana Rocha (46), surpreendeu com mais um look arrasador. Dessa vez, a influenciadora elegeu um vestido recortado para a festa de aniversário de dois anos da neta, Maria Alice, que aconteceu nesta terça-feira, 30.

Para marcar presença na festa luxuosa da pequena, com tema de unicórnios, a influenciadora digital apostou em um look ousado. Combinando com o restante da família e a nora, Virginia Fonseca (24), a vovó apareceu com um vestido branco.

Dona de um corpaço escultural, Poliana Rocha não escondeu suas curvas e as deixou à mostra na roupa abertas nas costas e na barriga. Além dos recortes, a peça branca ainda tinha brilhos discretos. Em seus stories, a esposa do sertanejo mostrou um pouco da produção e impressionou.

"Bora comemorar a vida da Totoca", disse a vovó coruja. Em seu feed, ela publicou um vídeo brincando com Maria Alice na grande festa. "Ser VÓ é: encher minhas netinhas com as melhores memórias do mundo!", escreveu.

Nos comentários, a famosa recebeu vários elogios ao surgir deslumbrante no evento, que contou até com a entrada da pequena em cima de um pônei. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Mulher mais linda", elogiaram outros.

