De lingerie nude, Simaria faz pose ousada e eleva a temperatura da web

Simaria deixa os seguidores sem fôlego ao apostar em peças íntimas da cor da pele: “Essa mulher é espetacular”

SimariaMendes (40) roubou a cena com alguns cliques ousados na manhã desta segunda-feira, 20. A cantora deixou as curvas exuberantes à mostra com uma lingerie nude e publicou os cliques em seu Instagram para desejar uma boa semana aos seus mais de 27 milhões de seguidores, que ficaram de queixo caído com a cena.

“Boa semana para todos, bora levantar biluuuuuus!”, a ex-dupla de Simone (42) legendou a publicação com um apelido carinhoso para os fãs. Em um dos cliques, Simaria surgiu deitada na cama, vestindo apenas um top e uma calcinha nude, além de apostar em um rabo de cavalo alto e um óculos escuro espelhado.

Ainda na foto, a cantora deixou o seio escapar um pouco do decote. Já no clique seguinte, Simaria ousou na pose e deitou na beirada da cama, com as pernas totalmente abertas, mostrando que escolheu uma bota de cano alto metalizada em tom de azul turquesa para complementar o look, enquanto falava no celular.

Nos comentários, os fãs da cantora aprovaram o registro e deixaram vários elogios: “Essa mulher é espetacular”, disse um seguidor. “Ela com o celular na mão de novo, será Marketing da maior?”, um admirador especulou um novo projeto, “As fotos ficaram lindas”, elogiou mais um. “Ansiosa para sua volta, quero ver regravação, hein”, disse outro, que foi respondido pela cantora com emojis apaixonados.

De maiô decotado, Simaria exibe curvas saltando e quase mostra demais

Essa não foi a primeira vez que Simaria escandalizou com um look ousado. No final de semana, a cantora surpreendeu ao posar com um maiô vermelho justinho, em uma selfie de corpo inteiro no espelho de seu quarto, deixando o decote profundo, as pernas torneadas e a cintura curvilínea em evidência. Ainda no registro, a cantora apostou nos longos cabelos escuros soltos e mais uma vez, em um óculos escuro.