De costas, Jade Picon aparece embaixo do chuveiro e quase revela demais

Atriz de 'Travessia', Jade Picon roubou a cena na web ao aparecer durante a hora do banho

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 17h12

Ousada! A ex-BBB e influenciadora digitalJade Picon (21) aumentou a temperatura mais uma vez! Na tarde desta terça-feira, 18, a atriz roubou a cena na web e tirou o fôlego dos internautas ao compartilhar um vídeo sensual no qual aparece de costas tomando uma ducha.

Nos Stories de seu Instagram, a morena compartilhou um vídeo esbanjando toda sua sensualidade. Na imagem, a artista apareceu completamente nua, lavando o cabelo. Também é possível ver algumas partes do corpo de Jade destacadas, como a lateral dos seios e as costas.

Ainda na última semana, Jade Picon dividiu com os seguidores o look do dia, e impressionou os internautas com tanta beleza e estilo.

Confira os registros de Jade Picon embaixo do chuveiro:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram