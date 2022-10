De biquíni vermelho, Jade Picon exibe a barriga com gominhos

Jade Picon ostenta sua barriga musculosa ao aparecer com look de verão em dia de folga na praia

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 16h55

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) arrasou na escolha do seu look para renovar o bronzeado na praia. Nesta segunda-feira, 17, a musa aproveitou um momento de folga das gravações da novela Travessia, da Globo, para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro.

Ela foi fotografada enquanto curtia o dia de sol ao lado dos amigos. Jade apareceu de biquíni vermelhor fininho e calçada colorida. Além disso, ela também usou um lenço combinando com o modelito.

Nas imagens, Jade deixou à mostra sua barriga com gominhos e as curvas impecáveis.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Jade Picon responde alfinetada de Mel Maia

A influenciadora digital Jade Picon (21) comentou sobre a crítica que recebeu da atriz Mel Maia (18) nas redes sociais. Mel fez um comentário alfinetando a nova atriz e a declaração repercutiu nas redes sociais.

Na mensagem feita no TikTok, Mel disse: “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que... né?!”. Ao ver o comentário circulando na internet, Jade rebateu com um recado no Twitter.

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, disparou.