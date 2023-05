De cara lavada, Alessandra Negrini impressiona ao mostrar rosto em selfie: 'Linda'

Aos 52 anos, Alessandra Negrini impressiona ao mostrar aparência real de seu rosto sem filtro

A atriz Alessandra Negrini (52) sempre impressiona ao compartilhar fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 22, não foi diferente ao publicar uma selfie de seu rosto, sem maquiagem e sem nenhum filtro.

Dona de uma beleza natural, a artista, que choca com sua aparência jovial, chamou a atenção ao aparecer de cara lavada.

"Passando pra desejar uma boa semana, do fundo do meu coração", disse a famosa, que estava no ar em Travessia, na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação os seguidores logo admiraram a musa. "Que mulher linda", exclamaram os fãs. "Casa comigo?", pediram outros.

Ainda recentemente, Alessandra Negrini apareceu em fotos raras com a mãe e os internautas não perderam tempo chamando a senhora de sogra.

Veja a selfie de Alessandra Negrini de cara lavada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Antonio Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!

Antônio Benício, de 26 anos, é filho de Alessandra Negrini com Murilo Benício. Em 2019, ele fez sua estreia na televisão na novela Amor de Mãe, trama que contracenou com o pai.

