De calça colada, Simaria quase mostra demais ao marcar curvas esculturais

Sem nada por baixo, Simaria quase mostra demais ao apostar em look mega justo; veja

A cantora Simaria Mendes (40) chamou muita atenção com mais um de seus looks ousados! Nesta quinta-feira, 11, a famosa fez um vídeo no espelho de seu quarto e impressionou ao surgir com uma roupa justíssima ao corpo.

Ao desfilar no ambiente luxuoso de sua mansão, a irmã de Simone Mendes (38) deu um show de beleza com ousadia, sem perder a classe. De top e calça colada, ela esbanjou suas curvas esculturais em grande estilo.

"Bom dia", desejou Simaria ao surgir deslumbrante na combinação arrematada com botas cinzas e óculos escuros grandes.

Ainda nesta quarta-feira, 10, a artista encantou ao exibir os dois filhos vestindo pijamas luxuosos. Ela também arrancou elogios em seu feed ao exibir um look ousado para uma viagem de avião.

Veja o look de Simaria:

Simaria escolhe vestido muito justo e passa perrengue: ''Não vê corre''

A cantora Simaria Mendes deu um show de beleza com muita elegância ao compartilhar um vídeo em sua rede social para exibir seu look do dia. Em sua mansão, ela se gravou em frente a um dos espelhos e impressionou ao exibir seu corpaço escultural com estilo.

No registro, a artista apareceu deslumbrante, usando um vestido bem colado ao corpo. Marcando bem suas curvas torneadas, Simaria chamou a atenção ao deixar tudo bem evidenciado na peça indiscreta e, logo no final do vídeo, surpreendeu com um perrengue.

Tentando entrar no carro, ela não conseguiu subir normalmente por conta da roupa muito justa. "Quem vê close, não vê corre... (assista até o fim)", brincou ela sobre o momento difícil.

Nos comentários, os fãs se divertiram e ainda acharam a bolsa dourada da famosa um pouco diferente, confundindo com outro objetos. "Perrengue chique", falaram. "Bolsa de saco de presente", disseram outros sobre o acessório.