De macacão de couro, Simone Mendes surge magérrima e choca com corpão: ''Arrasa''

Cantora Simone Mendes surge magérrima em macacão coladíssimo e chama a atenção

A cantora Simone Mendes (38) chamou a atenção com mais um de seus looks arrasadores. Nesta quarta-feira, 10, a famosa compartilhou uma foto toda produzida para se apresentar e impressionou ao esbanjar seu corpaço escultural na roupa bem colada.

Usando um macacão preto de couro, a irmã de Simaria Mendes (40) deu um show de beleza e muita estilo com a peça nada básica. De cabelo preso e maquiagem feita, a famosa se destacou e arrancou elogios dos fãs.

"Pronta, preparada e querendo! Bora subir no palco e cantar uma música linda com a @anacastelacantora, aliás, que DVD lindo. Muito feliz por esse convite tão especial", contou Simone sobre o trabalho com a colega.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Arrasa muito", admiraram os fãs. "A mais linda", falaram outros.

Após o convite de Ana Castela, Simone Mendes precisou adiar seu show em São Paulo para gravar com a jovem."O show que aconteceria hoje lá no Vila JK não vai acontecer por conta de logística. Hoje eu participo do DVD da Ana Castela lá em Foz do Iguaçu, daqui a pouco vou tá fazendo essa apresentação linda com a Ana. do primeiro DVD dela", falou.

Veja o look de Simone Mendes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes chora e celebra sucesso

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 08, para comemorar mais uma conquista na carreira e mostrar sua gratidão pelos fãs!

Com um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, em que aparece sentada e chorando com o celular em mãos, ela celebrou o sucesso de seu recente trabalho, a música Erro Gostoso, que está entre as canções mais tocadas do Spotify Brasil, no YouTube e nas rádios do país.

A sertaneja, irmã de Simaria, esposa de Kaká Diniz (37) e mãe de Henry (8) e Zaya (2), ainda fez questão de agradecer aos fãs, à sua família e equipe.

"Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas em minha vida. Cada lágrima que derramo aqui nesse vídeo é de felicidade e muita gratidão. Deus tem colocando pessoas e momentos tão incríveis na minha vida e na minha carreira que não existe outra palavra para expressar tudo que tenho sentido que não seja 'gratidão'", começou escrevendo.

"Hoje chegamos ao #2 no top 50 do Spotify, mas é como se fosse o #1. Também estamos em #1 no Youtube, #1 nas rádios do Brasil e em várias outras plataformas de música. Tudo isso só foi possível graças aos meus fãs, minha equipe, minha gravadora e, principalmente, a cada um de vocês que ouviram e compartilharam. Peço que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês assim como Ele tem me abençoado. Muito obrigada por tudo. Continuem ouvindo e compartilhando. Amo vocês, miglos!", disse ainda Simone ao legendar o post.