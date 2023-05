Só deu ela! Simaria rouba a cena em avião com look ousado: ''Maravilhosa''

Cantora Simaria rouba a cena em avião ao surgir com look casual cheio de atitude; veja

A cantora Simaria Mendes (40) chamou a atenção com mais um de seus looks ousados. Nesta terça-feira, 09, a famosa viajou em um avião e tirou fotos cheias de atitude na aeronave. Apesar do estilo casual, ela roubou a cena com detalhes nada discretos.

Fazendo caras e bocas na série de fotos, a artista causou ao aparecer de óculos escuros de tamanho grande. Além do acessório, Simaria apostou em um casaco bege bem volumoso, regata branca decotadíssima e joias douradas.

"Eu ando pelo mundo prestando atenção, em cores que eu não sei o nome...", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da musa. "Maravilhosa! Que elegância", aprovaram os fãs. "Estilosa", falaram outros.

Nos últimos dias, Simaria encantou ao surgir combinando look com a filha, Giovanna Mendes Rocha Escrig (10). A dupla impressionou ao posar com bolsas de grife.

Veja o look de Simaria no avião:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Simaria escolhe vestido muito justo e passa perrengue: ''Não vê corre''

A cantora Simaria Mendes deu um show de beleza com muita elegância ao compartilhar um vídeo em sua rede social para exibir seu look do dia. Em sua mansão, ela se gravou em frente a um dos espelhos e impressionou ao exibir seu corpaço escultural com estilo.

No registro, a artista apareceu deslumbrante, usando um vestido bem colado ao corpo. Marcando bem suas curvas torneadas, Simaria chamou a atenção ao deixar tudo bem evidenciado na peça indiscreta e, logo no final do vídeo, surpreendeu com um perrengue.

Tentando entrar no carro, ela não conseguiu subir normalmente por conta da roupa muito justa. "Quem vê close, não vê corre... (assista até o fim)", brincou ela sobre o momento difícil.

Nos comentários, os fãs se divertiram e ainda acharam a bolsa dourada da famosa um pouco diferente, confundindo com outro objetos. "Perrengue chique", falaram. "Bolsa de saco de presente", disseram outros sobre o acessório.