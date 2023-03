De cabeça para baixo, Carolina Dieckmann exibe corpão em fotos só de biquíni

No ar na novela Vai na Fé, Carolina Dieckmann surge magérrima ao posar apenas de biquíni estampado em pose inusitada nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann (44) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, ao mostrar novas fotos apenas de biquíni. Desta vez, a estrela fez poses inusitadas e de cabeça para baixo em um lindo de dia de sol.

Nas fotos, ela apareceu fazendo parada de mão e ostentou seu corpaço sarado. A loira foi fotografada com um biquíni com estampa colorida e deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas.

Na legenda, Dieckmann falou sobre o exercício que faz desde a infância. "Hoje foi dia de treinar parada de mão; esse é um exercício q me conecta com a minha infância, lembro dos meus treinos na ginástica olímpica, e isso funciona como uma espécie de meditação pra mim… E você, o que faz pra se conectar com coisas que você fazia quando era criança? Beijo!", disse ela.

Atualmente, a atriz interpreta a personagem Lumiar na novela Vai na Fé, da Globo.

Carolina Dieckmann exibe foto com os três irmãos

A atriz Carolina Dieckmannencantou os fãs ao surgir em uma foto raríssima ao lado dos três irmãos nesta terça-feira, 14. Quem compartilhou a foto foi Edgar Dieckmann, o irmão mais novo da global.

Também aparecem na foto Bernardo Dieckmann e Frederico Dieckmann. Só que a foto dividiu opiniões dos seguidores, já que muitos notaram que eles não são nada parecidos. "Gente, nada a ver um com o outro", disse um. "Muito diferentes", declarou outro.

