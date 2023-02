Ele cresceu! Filho caçula de Carolina Dieckmann rouba a cena em fotos com a mãe

Carolina Dieckmann é flagrada com o filho caçula, José, de 15 anos, que mostra que já está maior do que a mãe

A atriz Carolina Dieckmann fez uma rara aparição em público com o seu filho caçula, José, de 15 anos, fruto do casamento com Tiago Worcman. Os dois foram fotografados enquanto desembarcavam no Rio de Janeiro no último domingo, 5.

Eles foram vistos caminhando lado a lado nos corredores de um aeroporto da cidade e José chamou a atenção. O rapaz mostrou que cresceu e já está mais alto do que a mãe.

Dieckmann também é mãe de Davi, de 23 anos, fruto do antigo relacionamento com Marcos Frota. Atualmente, a atriz está no ar como a personagem Lumiar, uma professora de Direito e advogada, na novela Vai na Fé, da Globo.

Fotos: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Carolina Dieckmann rebate a fama de antipática

Em participação no podcast Quem Pode, Pod, Carolina Dieckmann relembrou como surgiu a sua fama de antipática. Na atração, a apresentadora Giovanna Ewbank declarou: “Você tem essa coisa de ser muito na sua e pelo jeito, no trabalho você também é. Você acha que vem daí essa coisa das pessoas acharem que você não é tão acessível?”. Então, Dieckmann respondeu com sinceridade. “Eu acho que tem mais a ver com a minha firmeza. Nos momentos em que a minha vida profissional tentou atropelar a minha vida pessoal, eu falei: 'não'. E um 'não' firme. Não há negociação. Minha vida particular não entra em negociação”, disse ela.

Assim, ela lembrou de um episódio com a equipe do programa Pânico. “Vieram em cima de mim de um jeito e eu falei: 'não, vocês não vão entrar aqui. Eu não estou nem aí que vocês são o maior sucesso do Brasil'. Era um andaime na frente do meu prédio, filmando a minha casa, gritando e me xingando na porta”, relembrou.

“Até hoje, quando uma pessoa fala de antipatia e liga isso a mim, é uma dor. E essa dor não tem cura. Quando uma pessoa mal interpreta ou cria uma coisa comigo, uma barreira, só vai curar no dia que ninguém mais falar sobre isso”, declarou.