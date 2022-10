De body aberto, Graciele Lacerda escandaliza com pernões e decote marcado: ''Mata o povo''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chocou ao esbanjar corpaço em fotos usando looks arrasadores

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 07h25

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), deu um show de beleza e boa forma com muito estilo nesta segunda-feira, 17, ao compartilhar fotos usando looks poderosos.

Em um dos registros, a musa fitness apareceu ostentando seu corpaço escultural em um body preto aberto e chamou muita atenção. Usando a pela cheia de atitude, ela esbanjou seus pernões e o decote marcado com elegância.

Graciele Lacerda não parou por aí e chocou com outro clique usando um vestido preto de mangas curtinho com brilhos. "A foto de maiô é pra ver se a gente atrai o Sol de uma vez por todas! Qual vocês preferem foto 1 ou 2?", disse ela na legenda do post.

Nos comentários da publicação, não demorou para os internautas encherem a amada do sertanejo de elogios. "Jesus! Tá querendo mata o povo", brincou uma pessoa. "As duas tão maravilhosas", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda chamou a atenção ao se gravar de camisola em seu triplex luxuoso. Recentemente, ela revelou se tem direito no imóvel após Zezé Di Camargo dar uma entrevista dizendo que ela abriu mão das coisas dele.

Graciele Lacerda reaparece após passar muito mal

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou um sumiço da rede social nos últimos dias. Um pouco abalada, a musa fitness reapareceu e contou o que a afastou do celular e a impediu de viajar com o cantor.

"Ontem eu cheguei do show bem tarde, a gente ia dormir pra acordar, o voo era umas 3 horas da tarde aí teve um momento que acordei e tava com um pouquinho de dor de cabeça", começou dizendo como tudo se iniciou.

