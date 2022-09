De blusa aberta, Carolina Dieckmann sensualiza com produção arrasadora: ''Abuso de linda''

Atriz Carolina Dieckmann compartilhou fotos toda produzida e arrancou suspiros ao fazer carão

Redação Publicado em 13/09/2022, às 13h05

A atriz Carolina Dieckmann (43) chamou a atenção ao surgir produzida em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 13, a loira fez caras e bocas com uma maquiagem diferente e deu um show de sensualidade com estilo.

Nos registros, a famosa apareceu com os cabelos ondulados e um olhos todo colorido com delineado. Esbanjando beleza, Carolina Dieckmann impressionou ao protagonizar os cliques com uma camisa jeans meio aberta.

"A make do karolkê é um abusoooooo ahahahahah tks @cami.nhante ela é artista elaaaa", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, não demorou para os internautas encherem a musa de elogios. "Um abusooooo de linda! Colorida como você", disse uma fã. "Cada dia mais maravilhosa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann chocou com seu corpaço escultural ao apostar em um biquíni dourado para curtir um dia de sol em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann comemora aniversário do filho caçula

Nas últimas semanas, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem especial para o filho caçula, José Worcman, que completou 15 anos. A atriz compartilhou uma série de fotos do amado e aproveitou o espaço para se declarar.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma série de fotos do garoto, fruto de seu relacionamento com Tiago Worcman.

"Filho, você é um solo meu sol todinho. Meu infinito leãozinho que maravilha ver você crescer tão cheio de personalidade saudável e felize, rodeado de gente que te ama tanto. Gostando mais do dia que da noite da vida do que da tela. Que sua existência seja sempre. O supra-sumo das coisas que importam, e das quais, várias delas, você já escolhe desde tão pequeno. Te amo mais profundo que o meu ser", declarou-se.