De biquíni, Virginia Fonseca rebola em novo vídeo de coreografia

Mãe de duas meninas, Virginia Fonseca impressiona ao mostrar sua barriga negativa em vídeo dançando apenas de biquíni fininho

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 31. Isso porque ela apareceu apenas de biquíni em um novo vídeo no feed do Instagram. Desta vez, a musa dançou com o look mínimo para divulgar o novo hit musical do marido, o cantor Zé Felipe.

Mãe de suas meninas, a loira impressionou ao mostrar sua barriga negativa ao aparecer usando apenas um biquíni preto básico e fininho. Nas imagens, ela rebolou e fez a coreografia da canção.

“Facilita Aí! Que Deus abençoe o novo hit, queremos ver vocês dançando também hein?! Quem dançar, marca a gente”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Zé Felipe arranca risadas dos fãs ao tentar esconder o corpão da esposa

Nesta semana, o cantor Zé Felipe roubou a cena em uma foto com a esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Ela posou para uma foto na piscina da mansão da família, mas ele apareceu na frente do bumbum da amada para impedir que ela mostrasse demais na foto. "Eu só queria fazer uma foto na piscina", escreveu Virginia ao legendar a publicação, usando emojis de risadas.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão e se divertiram com o registro. "Tropa de quem deu o zoom", comentou um. "No ângulo que ele ficou, parece que ela tava sem nada", destacou outra. "Vou ficar na frente, vai que o governo me faz pagar mais um IPTU de tão grande", brincou uma terceira. "Ela tá sem a parte de baixo do biquíni? Kkkk ou eu tô louca", questionou mais uma.