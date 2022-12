De biquíni, Viih Tube exibe a barriguinha de grávida em dia na piscina

Viih Tube surge curtindo a piscina da Farofa da Gkay em dia de sol após noite de festa

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube aproveitou a tarde de sol desta terça-feira, 6, para renovar o bronzeado. Ela foi fotografada enquanto curtia a área da piscina durante o período da Farofa da Gkay em Fortaleza.

A estrela surgiu só de biquíni preto fininho e deixou a sua barriga de grávida à mostra. Viih espera o nascimento de uma menina, que vai se chamar Lua e é fruto do namoro com o ex-BBB Eliezer.

Viih Tube contou que está curtindo a Farofa da Gkay de uma forma diferente neste ano. No ano passado, ela passou o rodo e beijou muito durante o evento. Agora, ela está sossegada e curtindo as comidas da festa ao invés das bebidas.

Fotos: Webert Belicio - Victor Chapetta Agnews

Viih Tube mostra ultrassom da filha

A influenciadora Viih Tube (22) publicou uma foto do ultrassom 3D que fez da filha Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32). Na publicação é possível enxergar com clareza os traços do rostinho da bebê, que ainda está na barriga da mamãe, mas já conta com mais de 1 milhão de seguidores no perfil criado pelos pais.

Eli não perdeu a oportunidade e logo comentou na publicação: “Não é por nada não masss… é a cara do pai”, brincou.