De biquíni vermelho minúsculo, Flávia Alessandra quase mostra demais e para tudo

Atriz Flávia Alessandra esbanjou corpaço escultural em biquíni ousado e chamou a atenção

A atriz Flávia Alessandra (48) impressionou ao compartilhar um vídeo se exibindo em um biquíni ousado. Nesta sexta-feira, 30, a famosa compartilhou o vídeo cheio de beleza e chamou a atenção com sua boa forma.

No registro, a esposa de Otaviano Costa (49) apareceu fazendo poses em um dia ensolarado na praia com uma roupa de banho vermelha e quase revelou demais ao eleger o modelo sem alça e bem cavado.

Ao som de uma música, Flávia Alessandra se descreveu com a letra da canção contando que estava de biquíni vermelho e ostentando seu bumbum volumoso.

Ainda recentemente, a famosa arrancou suspiros ao ostentar seu corpaço torneado em um biquíni azul bem cavado. Vestindo só a peça de baixo, ela apareceu torcendo para o Brasil na Copa do Mundo com o look ousado.

Veja os cliques de Flávia Alessandra de biquíni vermelho:

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo

A atriz Flávia Alessandra participou do podcast, Pod Delas, e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa.

Segundo a loira, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao dele em um navio foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.

Flávia inclusive relembrou um momento da viagem. "Acho que ele se apaixonou na primeira parada quando me viu voltando com vinho, salame e queijo pro navio e um canivete, ganhei ele pela boca...", brincou.

