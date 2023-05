De biquíni vermelho, Camilla Camargo esbanja beleza ao curtir dia na piscina: "Belíssima"

A atriz Camilla Camargo ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto na piscina usando um biquíni vermelho

Camilla Camargo(37) aproveitou o dia ensolarado nesta segunda-feira, 29, para renovar o bronzeado e curtir o dia na piscina.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece usando um biquíni vermelho e óculos escuros, exibindo toda sua beleza natural. "Pisicininha amor", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza e boa forma da mãe de Joaquim (3) e Julia (2) chamou a atenção dos seguidores. "Linda", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Uma sereia", comentou mais uma.

Recentemente, Camilla encantou os fãs ao compartilhar uma foto em que aparece agarradinha com a mãe, Zilu Camargo (64). No Instagram, a atriz dividiu uma foto em ganhando um beijo carinhoso da mãe, e se declarou para ela.

"Dizer que te amo é pouco, dizer que você me inspira não condiz com a sua real representatividade na minha vida… mãe, você sou eu, eu sou você, carregamos uma na outra afinal somos mãe e filha, um elo que não existe maior. Hoje como mãe eu entendo mais do que nunca que ninguém me ama como você [...]", escreveu ela em um trecho da postagem.

Confira a publicação de Camilla Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Barriga trincada

A atriz Camilla Camargo ostentou sua boa forma em uma nova selfie na academia. Mãe de duas crianças, ela mostrou que está com a barriga trincada ao aparecer com o abdômen à mostra após o treino do dia.

Na foto, a atriz surgiu com um look de ginástica justo ao corpo e deixou a cinturinha de fora. Para completar o visual, a estrela ostentou seus fones de ouvido de luxo para escutar suas músicas durante os exercícios. "Só para constar que hoje teve treino, e dos pesados", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!