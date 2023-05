Mãe de dois, Camilla Camargo exibe a barriga trincada na academia

Camilla Camargo chama a atenção ao ostentar boa forma na academia: 'Olha os gominhos aparecendo'

A atriz Camilla Camargo (37) ostentou sua boa forma em uma nova selfie na academia. Mãe de duas crianças, ela mostrou que está com a barriga trincada ao aparecer com o abdômen à mostra após o treino do dia.

Na foto, ela surgiu com um look de ginástica justo ao corpo e deixou a cinturinha de fora. Para completar o visual, a estrela ostentou seus fones de ouvido de luxo para escutar suas músicas durante os exercícios.

“Só para constar que hoje teve treino, e dos pesados”, disse ela na legenda. Enquanto isso, nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma dela.

“Olha os gominhos aparecendo”, disse um seguidor. “E esse abdômen, gente! Maravilhosa”, declarou outro. “Você está lindíssima”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Camilla Camargo celebra sua carreira nas artes

Recentemente, Camilla Camargo refletiu sobre seus 20 anos de carreira no mundo das artes.“Eu enxergo esse crescimento com ótimos olhos pois são mais oportunidades não apenas para os artistas, mas para todos os profissionais que trabalham no audiovisual, também por trás das câmeras. Não bastasse, o público também tem maior poder de escolha, as pessoas podem assistir aos mais diferentes conteúdos e na hora que quiserem e puderem”, disse ela.

“Sou muito feliz e grata por tudo que conquistei nesses quase 20 anos. Não é uma profissão fácil, tem muitos altos e baixos mas eu realmente amo o que eu faço e me dedico de coração. Espero ter a chance de ter mais 20 anos de aprendizado, experiências, trocas e boas personagens”, declarou.

Por fim, a atriz comentou sobre a importância do incentivo às artes desde a infância, já que é mãe de Joaquim, de 3 anos, e Julia, de 1 ano. "Eu sou e sempre fui apaixonada por artes, de forma geral, sejam Artes Plásticas, Teatro, Música e assim por diante. Arte não é apenas entretenimento, é a voz de uma sociedade, ela traz reflexões importantes e isso sempre foi um ponto essencial na minha vida, sei o quanto ela nos engrandece, nos inspira, nos dá criatividade e até uma maior compreensão das nossas expressões e sentimentos e, por tudo isso e mais, tento com naturalidade levar toda essa cor e magia para a vida dos meus filhos, deixando eles tocarem instrumentos, se sujarem todos de tinta, e por aí vai", disse ela.