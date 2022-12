De biquíni, Vanessa Giácomo surge deslumbrante tomando banho ao ar livre: ''Que gata''

Atriz Vanessa GIácomo fez fotos de biquíni se molhando e deu show de beleza com estilo

A atriz Vanessa Giácomo (39) deu um show de beleza em sua rede social nesta quinta-feira, 01, ao compartilhar fotos se refrescando de biquíni.

Nos registros compartilhados pela artista global, ela apareceu radiante se molhando em meio à natureza e roubou a cena ao exibir sua boa forma em uma roupa de banho preta.

Estilosa, Vanessa Giácomo arrematou o look para aproveitar o dia quente com um de seus óculos escuros. "Bom dia", desejou ela aos seguidores ao aparecer se divertido nos cliques.

Nos comentários, não demorou para os internautas encherem a atriz de Travessia de elogios. "Muita beleza pra uma pessoa só", falaram os fãs. "Que gata", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Vanessa Giácomo surpreendeu com outras fotos de biquíni. Tomando sol, a famosa revelou sua barriga sarada e impressionou com as curvas desenhadas.

Vanessa Giácomo relembra desmaio da mãe ao descobrir câncer: ''Quatro meses de vida''

A atriz Vanessa Giácomo relembrou durante o programa Conversa com Bial um momento muito difícil de sua vida: a morte da mãe. Aos 55 anos, dona Ivonete faleceu vítima de um câncer.

A dura notícia de que ela estava doente precisou ser contada pela atriz, que estava no ar na série Filhas de Eva. Na época, o irmão de Vanessa Giácomo não conseguiu acompanhar ela na missão por estar muito abalado com a descoberta.

Ao saber da notícia, Ivonete acabo desmaiando várias vezes. "Não contei da metástase. Falei 'vamos enfrentar isso juntas' e ela desmaiou umas cinco vezes e foi muito duro, porque é muito difícil. Eu a levei em vários médicos e o primeiro falou que ela tinha quatro meses de vida. E eu ficava: 'Como assim minha mãe tem quatro meses de vida?'", relembrou a atriz, que teve a mãe viva por mais dois anos após descobrir o câncer.

