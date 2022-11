Em clique raro de biquíni, Vanessa Giácomo revela barriga sarada e chama atenção: ''Que gata''

Atriz Vanessa Giácomo exibiu barriga negativa em foto tomando sol e impressionou com boa forma

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 12h17

A atriz Vanessa Giácomo (39) surpreendeu os internautas neste domingo, 20, ao mostrar como curtiu seu dia de sol. De biquíni, ela roubou a cena na rede social com sua boa forma.

No registro conceitual publicado pela famosa, ela apareceu renovando o bronzeado com uma roupa de banho preta e chamou a atenção ao ostentar sua barriga seca.

No clique raro de biquíni, Vanessa Giácomo revelou ser dona de um abdômen sarado e impressionou com sua silhueta escultural. "Domingou", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, a atriz de Travessia logo foi coberta de elogios. "Que gata", admiraram os fãs. "Tanquinho", notaram outros a boa forma da artista.

Em seu sítio, Vanessa Giácomo faz horta para ajudar famílias

A atriz Vanessa Giácomo mostrou mais uma vez o seu lado consciente ao compartilhar alguns registros em seu sítio.

Em sua rede social, ela contou recentemente que estava construindo uma horta orgânica em sua propriedade para uso próprio e para ajudar outras famílias.

"Tenho um espaço no meu sítio e, de uns tempos para cá, eu venho amadurecendo uma ideia antiga, um desejo meu quando olho para esse lugar. Não é algo que resolverá essa triste realidade que vivemos, onde muitos não têm o que comer... Mas eu acredito que, se cada um fizer um pouco, podemos mudar o dia a dia de muitas pessoas na nossa comunidade, pessoas que estão a nossa volta", começou dizendo.

Vanessa Giácomo falou mais sobre a boa ação: "Estou criando uma horta orgânica no meu sítio, que servirá para o consumo da minha família, mas que também será uma horta solidária. A partir do que for produzido, eu vou direcionar esses alimentos para alguma instituição, algum lugar que precise de ajuda e que faça a diferença na vida das pessoas".

