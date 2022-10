De biquíni tomara que caia, Paolla Oliveira renova o bronzeado em dia de sol com seu pet

Atriz Paolla Oliveira encanta ao exibir corpaço de biquíni laranja na companhia de um de seus cachorros de estimação

CARAS Digital Publicado em 01/10/2022, às 12h49

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Paolla Oliveira (40) chamou atenção na manhã deste sábado, 01, ao surgir ao lado de um de seus cachorrinhos de estimação!

Aproveitando o dia de sol, a artista, intérprete da personagem Pat na novela das sete Cara e Coragem, posou renovando o bronzeado à beira de uma piscina na companhia de Marley.

Na sequência de fotos, publicada em seu perfil no Instagram, a famosa ostentou seu corpaço escultural com o bumbum para cima ao surgir deitada. De biquíni sem alças, a musa recebeu chuva de elogios dos fãs por sua beleza natural.

"Esperando…", escreveu Paolla Oliveira ao legendar a postagem.

"Lindona", disse uma seguidora. "Muito linda", exaltou outra. "É muita perfeição", babou uma terceira. "Gatíssima", falou mais uma nos comentários do post.

Recentemente, a namorada de Diogo Nogueira (41) rebateu os rumores de que os dois teriam terminado o relacionamento, já que ficaram um tempo sem compartilharem novas fotos juntos. Assim, ela tratou de negar os boatos e afirmar que o relacionamento está indo muito bem: "Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e NOSSO. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes."

Confira o momento fofo de Paolla Oliveira com seus pets:

Paolla Oliveira choca com corpaço escultural de look pink

Paolla Oliveira colecionou elogios dos fãs ao compartilhar a produção impecável para um evento na noite de quinta-feira, 29! A atriz apostou em um look ousado todo pink. A gata publicou um vídeo em que aparece mostrando o visual poderoso para a noitada e encantou pela beleza e as curvas perfeitas. Esbanjando sensualidade com diferentes poses, ela abusou do carão, sorrisos e piscadinhas. Para completar o visual, Paolla optou por deixar os fios soltos e escolheu acessórios prateados. "Hoje é noite de brilhar", disse ela.

