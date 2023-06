De biquíni, Simaria exibe a barriga reta na praia

Após entrevista polêmica do ex-marido, Simaria aproveita dia na praia com os filhos

A cantora Simaria apareceu curtindo o final de semana na companhia dos dois filhos, Giovanna e Pawel, em uma praia neste sábado, 3. A musa surgiu apenas de biquíni ao mostrar uma imagem de sua caminhada na areia da praia.

Nos stories do Instagram, ela posou só de biquíni de crochê e ostentou sua barriga reta e as pernas torneadas.

Há pouco tempo, Simaria contou como cuida do seu corpo e beleza. "Faz um tempo que eu tirei tudo o que tem leite, lactose, eu fiz vários exames e descobri que eu tenho várias intolerâncias e fico tentando tirar o doce, pois eu sou apaixonada. Minha perdição é açúcar!", disse ela.

E completou: "Eu não sou uma pessoa que malha muito, que gosta de malhar, eu tenho uma genética boa mesmo, eu tenho sorte. Eu adoraria estar melhor, praticar algum esporte, só pela saúde mesmo. Mas, costumo dizer que a minha autoestima é tão elevada que ela anda, perigosa".

Ex-marido de Simaria reaparece

Nesta semana, Simaria viu o seu nome voltar a ser manchete na internet por causa de uma entrevista do seu ex-marido, Vicente Escrig, para o colunista Leo Dias. Ele fez revelações sobre o seu lado da história da separação e pegou todo mundo de surpresa.

Ele contou que está "quebrado" após o valor da pensão para os filhos ser estipulado pela Justiça. "Por causa disso, minha capacidade financeira se extinguiu praticamente. Eu tinha um patrimônio decente. Precisei fechar minha empresa de marketing digital. Colocaram uma pensão fora da minha capacidade. A pensão era de 17 salários mínimos desde o início de 2022.... Esse processo me quebrou em relação ao dinheiro e também mentalmente", declarou ele em entrevista ao jornalista Leo Dias que será exibida ao Fofocalizando nesta quinta-feira (1).

Em outro trecho, Vicente Escrig acusa Simaria de mentir. "99% das coisas que ela falou eram mentira. Ela disse que se separou de uma vez. Ela não se separou, fui eu que me separei da primeira vez porque tinha uma série de condições que não respeitavam nosso acordo inicial. Eu estava comprometido com o relacionamento. Deixei tudo (na Espanha), família, amigos e coloquei em risco meu trabalho em uma empresa francesa. Tudo para formar uma família. Eu não vim brincar no Brasil", disse ela.