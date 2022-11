De biquíni sem alça, Ticiane Pinheiro choca ao revelar corpaço sequinho: ''Que gata''

Na Bahia, apresentadora Ticiane Pinheiro esbanjou curvas torneadas em biquíni amarelo e chamou a atenção

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) parou tudo nesta terça-feira, 22, ao surgir de biquíni amarelo em sua rede social. Em clima de Copa, a jornalista elegeu a roupa de banho e chamou a atenção com sua boa forma.

No registro, tirado em um resort na Bahia onde está hospedada com César Tralli (51) e a filha caçula Manuella (3), a loira surgiu deslumbrante curtindo o dia ensolarado usando um modelo de roupa de banho sem alça e roubou a cena com suas curvas bem sequinhas.

Exibindo uma barriga chapada, Ticiane Pinheiro fez pose e esbanjou beleza. "Sorria, você está na Bahia", disse ela ao aparecer contente.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora do Hoje em Dia de muitos elogios. "Gente, que gata", exclamaram os fãs. "Linda", escreveram vários seguidores.

Ainda nos últimos dias, a loira chamou a atenção ao surgir de biquíni comemorando o aniversário do pai em outro resort com a família.

Ticiane Pinheiro exibe corpaço em foto de biquíni; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

