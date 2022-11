De biquíni, Ticiane Pinheiro curte aniversário do pai em resort: ''Te amo''

Apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos parabenizando o pai e roubou a cena ao surgir plena de biquíni

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 09h21

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) está comemorando o aniversário do pai, Fernando Pinheiro, neste domingo, 13. Em sua rede sociol, a loira compartilhou fotos de como está sendo a data com a família e chamou a atenção.

Isso porque, a esposa de César Tralli (521) surgiu deslumbrante usando um biquíni azul e óculos de sol para curtir o aniversário do pai na piscina de um resort. Além dela, Helô Pinheiro (77) também deu um show de beleza ao aparecer de maiô.

"Hoje é o dia do meu paizinho, super alto astral, brincalhão, tirador de sarro, o cara que sempre está brincando, que ama estar com a família, que sempre tem uma palavra positiva para falar e que ama um sol sem protetor solar, um cartão de visita engraçado para dar a alguém e uma camiseta com dizeres engraçados", disse Ticiane Pinheiro.

E continuou a declaração: "Te amo paizinho e continue sempre assim, deixando a vida mais leve. Obrigada por TUDO sempre, por me proteger, estar sempre ao meu lado, me apoiar e torcer por mim. Obrigada por me prestigiar sempre nos meus trabalhos, mandando a foto da TV quando eu apareço, rs! Te amoooooo muitooooooooo! Muita Saúde, amor e alegrias! Vivaaaaa papai".

Ainda no último final de semana, a apresentadora do Hoje Em Dia fez outra viagem. Na ocasião, ela viajou para um local repleto de natureza com o marido, o jornalista César Tralli, e a filha mais nova, Manuella (3).

Ticiane Pinheiro celebra aniversário do pai; veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

