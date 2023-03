De biquíni, Scheila Carvalho exibe corpaço impressionante na praia

Aos 49 anos, Scheila Carvalho roubou a cena em praia fora do Brasil ao exibir curvas saradas em biquíni fininho

A dançarina Scheila Carvalho (49) deu um show de beleza e boa forma ao mostrar registros curtindo uma praia no Caribe. Fazendo um cruzeiro pelo local paradisíaco, ela aproveitou uma parada para passear na areia nesta terça-feira, 28.

Em seus stories no Instagram, a famosa compartilhou um pouco do momento no local deslumbrante e roubou a cena com sua boa forma.

Usando um biquíni fininho com conchas, a artista exibiu suas curvas saradas com estilo e impressionou ao ostentar seu corpaço bronzeado.

"Gelada", disse Scheila Carvalho sobre tentar dar um mergulho nas águas cristalinas do lugar onde está viajando com o marido, Tony Salles (42), e a filha, Giulia Santos (12).

Ainda nos últimos dias, a eterna morena do É o Tchan deu o que falar ao mostrar seus músculos em um look curtinho. Ela chegou a ser comparada com Gracyanne Barbosa (39).

Veja as fotos de Scheila Carvalho de biquíni no Caribe:

Filha de Scheila Carvalho curte Carnaval com a dançarina

A filha de Scheila Carvalho, Giulia Santos, caiu na folia com a mãe nos últimos dias. Na quinta-feira, 23, a dançarina revelou alguns registros do Carnaval ao lado da garota e a jovem roubou a cena ao surgir toda arrumada.

Pronta para aproveitar o momento com a mãe, a adolescente surgiu na selfie feita no espelho usando um vestido brilhante e maquiada.

Além desse registro, Scheila Carvalho ainda mostrou um momento em que subiram no bloco para ouvirem Ivete Sangalo (50). "Primeiro dia que cheguei no trio do marido e ouvi veveta cantando! Subi correndo com a filha pra curtir! Nem tava com look de ir", contou a famosa ao surgir sem se arrumar.

No clique arrumada para se apresentar com Sheila Mello (44) relembrando sua época de É o Tchan, a morena comentou sobre estar acompanhada de Giulia Santos. "O passado se encontrando com o presente", escreveu.