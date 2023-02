De biquíni, Rafa Brites exibe corpão e se exalta: ''Essa mulher não tem dois filhos''

Mãe de Rocco e Leon, apresentadora Rafa Brites rouba a cena ao mostrar suas curvas e abdômen sarado de biquíni

A influenciadora digital Rafa Brites (36), esposa de Felipe Andreoli (42), chamou atenção nas redes sociais na quinta-feira, 23, ao surgir deslumbrante de biquíni!

Nos stories de seu Instagram, a autora do livro Síndrome da Impostora aproveitou para se elogiar em registro em frente ao espelho. No vídeo, a apresentadora aparece de biquíni laranja e shorts jeans, exibindo seu abdômen sarado.

Mãe de Rocco, de 6 anos, e do pequeno Leon, que completou um aninho, ela ainda comentou sobre seu corpo. "Não é por nada, mas estava passando no banheiro, me vi com esse shortinho e biquíni vermelho, falei: 'Essa mulher não tem dois filhos'", disse ela, fazendo caras e bocas. Na legenda, rafa escreveu: "Me achei muito gatinha... Aff, mãe de dois". Em outro post, ela fez pose em selfie e brincou: "Sexy e vulgar."

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou cliques em que aparece curtindo praia sozinha. "Capítulo de hoje: Ninguém quis vir pra praia comigo. Pois bem, vim , sentei em paz , peguei uma cerveja, li meu livro e fui feliz!", disse ela.

Confira Rafa Brites de biquíni laranja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites e Felipe Andreoli comemoram primeiro aniversário do caçula Leon

Dia de festa na casa da família Brites Andreoli! Isso porque, nesta quarta-feira, 22, o filho mais novo de Rafa Brites e Felipe Andreoli está completando um aninho! A influenciadora digital encheu seu feed no Instagram de amor ao compartilhar um vídeo reunindo alguns momentos do primeiro ano de vida do bebê Leon.

"1 ANO! Meu solzinho! Meu bebê buda! Obrigada por escolher meu ventre e meus cuidados nessa vida aqui na terra. Que a vida seja gentil com você como você ê gentil comigo. Te amo com todas as minhas forças! Parabéns Leon!", escreveu a mãe coruja na legenda.

