De biquíni minúsculo, Juliana Paes ostenta corpaço exuberante em cachoeira

Em novas fotos, atriz Juliana Paes esbanjou curvas impressionantes em local paradisíaco

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 13h27

A atriz Juliana Pares (43) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos, de sua viagem por Goiás, publicadas nesta sexta-feira, 12. Nos registros, ela roubou a cena com seu corpaço escultural na paisagem deslumbrante da Cachoeira Santa Bárbara em Goiás.

Usando um biquíni fio-dental bem fininho, a artista deixou seu corpaço torneado em evidência e impressionou com suas curvas bem desenhadas, principalmente a barriga sarada e o bumbum empinado, que se destacaram no local.

"Já falei que estou no paraíso? Ahhhhhhhhhh sério, eu tô deslumbrada…", disse Juliana Paes sobre os momentos que está curtindo com as amigas em meio à natureza.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram mais uma vez admirados com a beleza fora do comum da famosa. "Uau! Lindona", exclamaram os fãs. "Que maravilhosa", falaram outros seguidores ao conferirem as imagens.

Ainda nesta quinta-feira, 11, Juliana Paes impressionou com fotos de biquíni tiradas na Chapada dos Veadeiros. De biquíni vermelho, ela arrancou mais elogios ao esbanjar seu corpaço escultural. Em outros registros pelo lugar, a famosa fez a temperatura subir ao surgir fazendo topless deitada em uma pedra da cachoeira.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão na rede social

Tempos atrás, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco da decoração da sala principal de sua mansão no Rio de Janeiro. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo os móveis do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão e em algumas paredes, a sala principal da artista ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

