De biquíni, Juliana Paes rouba a cena com corpaço escultural na praia com a família: ''Sereia''

Atriz Juliana Paes exibiu curvas torneadas ao curtir praia com o marido e os filhos em Noronha

A atriz Juliana Paes está curtindo as férias com o marido, Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro Paes Baptista e Antônio Paes Baptista, em Fernando de Noronha. Nesta quarta-feira, 28, a famosa compartilhou fotos de um momento na praia com a família e chamou a atenção.

Além de encantar ao aparecer com seus amados curtindo o mar, a famosa impressionou ao exibir sua boa forma ao surgir usando um biquíni rosa pink.

Toda feliz, Juliana Paes apareceu radiante ostentando seu corpaço mega torneada no local. "N.O.R.O.N.H.A", escreveu ela na legenda sobre o lugar escolhido para passar o fim do ano.

Nos comentários da publicação, não demorou para os internautas encheram a famosa de muitos elogios. "Amo essa família", falaram os seguidores. "Sereia", admiraram outros.

Ainda nas últimas semanas, durante a Copa do Mundo, Juliana Paes deu um show de estilo ao aparecer usando um look para torcer para o Brasil. De barriga de fora, ela chocou ao deixar seu tanquinho à mostra na combinação com cores da bandeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes abre álbum de fotos em família e celebra o aniversário do marido

Recentemente, Juliana Paes celebrou o aniversário do marido, Carlos Eduardo Baptista. A atriz abriu um álbum de fotos com o amado e os filhos, e celebrou mais um ano de vida dele. Nas imagens, o casal aproveita a companhia dos filhos, Pedro e Antonio, em meio à natureza.

"Sempre guardada e protegida pelo seu amor! Feliz aniversário!!!! Feliz de te ver feliz assim… Deus guarde em você essa alegria, essa sensibilidade, a simplicidade que te faz tão grande… te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

