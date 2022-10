Juliana Paes abre álbum de fotos em família e celebra o aniversário do marido: ''Te amo''

A atriz Juliana Paes encantou ao fazer uma homenagem de aniversário para o marido, Carlos Eduardo Baptista

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 18h40

Nesta quinta-feira, 13, Juliana Paes (43) está celebrando o aniversário do marido, Carlos Eduardo Baptista. A atriz abriu um álbum de fotos com o amado e os filhos, e celebrou mais um ano de vida dele.

Nas imagens, o casal aproveita a companhia dos filhos, Pedro e Antonio, em meio à natureza.

"Sempre guardada e protegida pelo seu amor! Feliz aniversário!!!! Feliz de te ver feliz assim… Deus guarde em você essa alegria, essa sensibilidade, a simplicidade que te faz tão grande… te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

No Dia das Crianças, Juliana Paes resgatou alguns cliques encantadores de sua infância. Fantasiada e fazendo poses, a famosa deu um show de charme com as fotos especiais de seus passado. Inclusive, ela chamou a atenção ao mostrar que não mudou quase nada.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Recentemente, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco de uma das salas de sua mansão no Rio de Janeiro. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo a decoração do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão em algumas paredes, a sala principal da ex-global fixa ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

