De barriga de fora, Juliana Paes ostenta tanquinho em clima da Copa: ''Que perfeita''

Atriz Juliana Paes montou look cheio de estilo para torcer para o Brasil e chamou a atenção com sua barriga sarada à mostra

A atriz Juliana Paes (43) surgiu arrasadora em clima da Copa! Nesta sexta-feira, 09, para torcer para o Brasil, a famosa apostou em um look cheio de estilo nas cores da bandeira e chamou a atenção.

Nos registros descontraídos, a artista apareceu ostentando sua barriga bem torneada ao eleger um cropped tricolor e uma calça jeans de cintura alta com abertura nas coxas.

Com seus cabelos cacheados, Juliana Paes deu um show de beleza natural ao fazer os cliques em um jardim. "E aí? Preparados? Haaaaaaja coração!", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a musa de muitos elogios. "Que perfeita", admiraram os fãs. "Isso não é um corpo é uma escultura", exclamaram outros ao verem a boa forma da artista.

Ainda nos últimos dias, Juliana Paes impressionou ao mostrar a decoração da árvore de Natal de sua mansão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Recentemente, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco de uma das salas de sua mansão no Rio de Janeiro. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo a decoração do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão em algumas paredes, a sala principal da ex-global fixa ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.