De biquíni, Juliana Paes exibe a barriga reta nas férias em Noronha

Juliana Paes ostenta o seu corpão sarado ao fazer ensaio fotográfico só de biquíni na linda paisagem de Fernando de Noronha

A atriz Juliana Paes (43) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico só de biquíni. Desta vez, a musa surgiu com o look mínimo e deixou à mostra sua barriga reta nas férias em Fernando de Noronha.

Em seu perfil no Instagram, ela abriu um álbum com as fotos feitas pelo fotógrafo Neuronha na linda paisagem da região paradisíaca. “Biscoitinho pra dizer que estou pinto no lixo aqui!”, disse ela na legenda. A estrela deixou à mostra sua barriga chapada, as pernas torneadas e as curvas impecáveis.

Nos comentários, os fãs elogiaram a morena. “Mais musa impossível”, disse um seguidor. “Que lindona”, afirmou outro. “É muita beleza”, declarou mais um.

Poucos dias antes do Natal, Juliana Paes foi fotografada no shopping com a sua família. Ela, o marido, Carlos Eduardo Baptista, e os dois filhos, Pedro e Antonio, fizeram as últimas compras juntos e esbanjaram fofura nas fotos feitas pelos paparazzi. Confira as fotos aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes comemora o aniversário do filho mais velho

A atriz Juliana Paes (43) comemorou o aniversário do filho mais velho, Pedro, em grande estilo. O menino completou 12 anos de vida e ganhou uma festa com o tema de Copa do Mundo. Em sua conta no Instagram, a global publicou registros em que aparece bem animada no momento do tradicional Parabéns.

"Esse sorriso faz tudo valer a pena… 12 anos, Pedro, como passa tão rápido assim? Tão grata a todos que durante esses anos estão sempre presentes nas festinhas, nesses momentos que ficam marcados na memória", disse Juliana Paes ao legendar a postagem.

Vale lembrar que Juliana Paes e Dudu Baptista são casados desde 2008, e além de Pedro, também são pais de Antônio, de 9 anos.