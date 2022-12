Na companhia dos filhos e do marido, Juliana Paes vai às compras de fim de ano

A atriz Juliana Paes foi flagrada curtindo a companhia da família em shopping do Rio de Janeiro

A atrizJuliana Paes (43) foi flagrada na tarde do último sábado, 03, no shopping Village Mall, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Muito bem acompanhada, a artista surgiu nos corredores do local realizando as compras do fim de ano na companhia do marido Carlos Eduardo Baptista (45) e de seus dois filhos, Pedro (12) e Antônio (09).

Usando um look atemporal composto por uma calça jeans e uma blusa preta, Juliana roubou a cena esbanjando beleza ao lado dos herdeiros e do maridão.

VEJA AS FOTOS DE JULIANA PAES PASSEANDO NO SHOPPING COM A FAMÍLIA:

Fotos: Getty Images

Fotos: Getty Images

Juiana Paes surge com o olho inchado

Recentemente, a atriz Juliana Paes deu o que falar nas redes sociais ao surgir com o olho completamente inchado na web. No perfil de seu Instagram a artista compartilhou alguns vídeos nos stories em que apareceu abatida e revelou que desenvolveu a inflamação devido a uma reação alérgica.

Nos registros, a artista exibiu o olho bastante vermelho e lamentou. "Postando um monte de foto bonita, mas a verdade é que eu acordei com uma baita alergia, sei lá, uma coisa no meu olho. Eu não vou poder malhar do jeito que eu quero", disse ela.

"Ai, Juliana, mas você malha todo dia'. Não é por causa do corpo gente. Eu preciso de endorfina, entendeu? Negócio de cabeça, negócio bem estar. Uma hora eu conto mais para vocês sobre isso. Rafa Lund, obrigada por ter vindo me dar aula. Eu tentei, fiquei igual ao Popeye, mas não rolou", finalizou.