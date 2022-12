Juliana Paes comemora aniversário do filho mais velho com festa: ''Como passa tão rápido assim?''

Atriz Juliana Paes se derrete ao mostrar festa em comemoração ao aniversário de 12 anos do primogênito, Pedro

A mãe coruja Juliana Paes (43) compartilhou com os seguidores detalhes da festa de aniversário de seu filho mais velho no final de semana!

Na manhã desta segunda-feira, 19, a famosa mostrou que preparou uma festa especial para Pedro, que completou 12 anos e é fruto de seu casamento com o empresário Dudu Baptista.

A comemoração foi inspirada na Copa do Mundo e teve até brinquedo montado na área externa da casa da artista, no Rio de Janeiro. Em sua conta no Instagram, a global publicou registros em que aparece bem animada no momento do tradicional Parabéns.

"Esse sorriso faz tudo valer a pena… 12 anos, Pedro, como passa tão rápido assim? Tão grata a todos que durante esses anos estão sempre presentes nas festinhas, nesses momentos que ficam marcados na memória", disse Juliana Paes ao legendar a postagem.

Vale lembrar que Juliana Paes e Dudu Baptista são casados desde 2008, e além de Pedro, também são pais de Antônio, de 9 anos.

Confira a festa do filho mais velho de Juliana Paes:

