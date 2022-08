De biquíni, Jade Picon exibe corpaço fora do comum e chama atenção na web

Influenciadora e ex-BBB Jade Picon compartilha fotos de biquíni em praia no Rio de Janeiro e arranca elogios da web

Redação Publicado em 06/08/2022, às 14h55

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon (20) está sempre arrasando em fotos nas redes sociais. E neste sábado, 6, não foi diferente, a musa roubou a cena ao compartilhar fotos de biquíni na web.

Através de seu perfil no Instagram, que já acumula mais de 20 milhões de seguidores, Jade compartilhou duas fotos de biquíni, ostentando o corpo definido no registros.

Para o dia na praia do Rio de Janeiro, Jade Picon apostou em um biquíni azul com detalhes em verde, e completou com uma saia com um detalhe drapeado na parte da frente. Além de completar o look praiano com um óculos de sol.

A musa posou na areia de uma das praias do Rio de Janeiro: "Já estava com saudade disso". escreveu Jade na legenda da publicação.

E claro, os registros impecáveis de Jade Picon, atriz que vai integrar o elenco de Travessia, nova novela da Globo, renderam altos elogios para a morena: "Linda demais", escreveu um seguidor. "Tá uma deusa!", disse outro. "Milhões", destacou o terceiro.

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

