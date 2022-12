De biquíni, Isis Valverde dá close em curvas torneadas e mostra tatuagem: ''Que mulher''

Atriz Isis Valverde fez fotos de biquíni e impressionou com corpaço escultural

A atriz Isis Valverde (35) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 15, a famosa começou o dia compartilhando cliques de biquíni e parou tudo.

Nos registros, a artista apareceu se exibindo em vários ângulos enquanto renovava o bronzeado na área externa de sua casa no Rio de Janeiro e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Vestindo modelos de biquíni fininhos, Isis Valverde ostentou suas curvas bem torneadas e deixou à mostra sua grande tatuagem na região das costelas.

"start of vacation. Agora sim", escreveu a atriz sobre ter iniciado suas férias. Nos comentários da publicação, ela logo recebeu uma chuva de elogios ao esbanjar sua beleza natural. "Que mulher", exclamaram os fãs. "A mais gata das gatas", admiraram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, a famosa surgiu plena renovando bronzeado em uma praia carioca. De biquíni vermelho, ela roubou a cena no local.

Veja as fotos de Isis Valverde de biquíni:

