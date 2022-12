Isis Valverde renova o bronzeado em praia no Rio de Janeiro

A atriz Isis Valverde compartilhou vídeos do momento relaxante, de biquíni vermelho e chapéu verde, no Instagram com os fãs

CARAS Digital Publicado em 11/12/2022, às 09h16

Isis Valverde curte praia - Foto: Reprodução/Instagram