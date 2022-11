Isis Valverde surpreende ao compartilhar fotos da adolescência nas redes sociais

A atriz Isis Valverde compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparecia em fotos com 16 anos e recebeu elogios dos seus seguidores

Nesta terça-feira, 22, Isis Valverde surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo com fotos de sua adolescência.

No clipe, a atriz aparecia esbanjando beleza em fotos tiradas quando tinha 16 anos e ao final mostrava uma foto em sua idade atual, 35.

“Eu juro que 16 foi ontem”, escreveu artista e a mãe do pequeno Rael no início da legenda do vídeo postado.

Isis ainda parafraseou Fernando Pessoa na legenda: “Sei também que o tempo vai ser meu amigo para essas coisas da vida. Com coragem eu sigo, nessa velocidade que eu não temo, nem mesmo ousar de ser feliz”.

Os seguidores da artista adoraram as fotos e exaltaram sua beleza nos comentários do post! “Como consegue ser dona de toda a perfeição da face da terra?”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Você permanece com a mesma carinha de menina”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Aniversário!

No último domingo, 20, Isis compartilhou em suas rede sociais algumas fotos da festa de aniversário do filho Rael, que completou 4 anos.

Isis e o ex-marido André Resende, que se separaram em fevereiro deste ano, surgiram juntos na celebração, que teve como tema o herói da Marvel Comics Homem-Aranha.