De biquíni, Helen Ganzarolli toma banho de ofurô e mostra na web

Helen Ganzarolli mostra o seu momento de relaxar em um ofurô com biquíni verde estiloso e recebe elogios

A apresentadora Helen Ganzarolli (43) aproveitou o final de semana para relaxar e registrou o momento nas redes sociais. A morena apareceu tomando um banho de ofurô e ostentou a sua beleza ao aparecer apenas de biquíni verde estiloso.

Nos stories do Instagram, ela surgiu dentro da banheira com o seu look ousado e esbanjou toda a sua beleza. Tanto que ela recebeu vários elogios dos seguidores nos comentários. “Muito maravilhosa”, disse um fã. “Linda demais”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Atualmente, a artista faz parte do time de talentos do Programa Silvio Santos, do SBT.

Helen Ganzarolli surge com macacão justíssimo

Há pouco tempo, a apresentadora Helen Ganzarolli esbanjou beleza e boa forma ao fazer um novo ensaio fotográfico para as redes sociais. A musa apareceu com um macacão justíssimo ao corpo e ressaltou suas curvas impecáveis.

Na foto, Helen mostrou que está com o corpo curvilíneo na foto e com direito a decote generoso. “E a segunda-feira chegou! Bom dia”, disse ela na legenda.