De biquíni, Giovanna Lancellotti abre álbum de fotos de viagem para Portugal

Aproveitando as férias, atriz Giovanna Lancellotti curte viagem na companhia do namorado, Gabriel David

Após uma pausa nos trabalhos, Giovanna Lancellotti está aproveitando dias de descanso em Portugal. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma série de fotos e chamou atenção dos fãs pela beleza natural!

Na viagem em comemoração ao aniversário do namorado, o empresário Gabriel David, que é filho do presidente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, Anísio Abraão, a artista posou de biquíni rosa em uma das praias de Algarve, com uma linda paisagem em meio às montanhas rochosas características do litoral do país.

"Ora pois", brincou Lancellotti na legenda da postagem, recebendo elogios dos fãs. Giovanna e Gabriel já passaram pela Itália e Líbano.

Quem também está curtindo as férias em Portugal é a apresentadora Eliana, na companhia do esposo, o diretor de TV Adriano Ricco, pai de sua caçula, Manuela.

Confira:

Giovanna Lancellotti se declara no aniversário do namorado

Giovanna Lancellotti usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Na última sexta-feira, 21, o namorado da famosa, empresário Gabriel David, que completa 26 anos de vida, ganhou uma linda homenagem da amada.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece em um momento romântico com o aniversariante. Na gravação, eles aparecem em uma praia, curtindo o por do sol, e trocam beijos apaixonados.

"Hoje é o dia do meu amor! Gabriel é, sem dúvida, a pessoa mais surpreendente que já conheci. E não digo só no nosso relacionamento. Na vida! É o cara mais Benjamin Button que existe! Nesses 26 anos completados hoje, mora um senhor de 62! Quem conhece vai entender do que estou falando! E nessa mistura do moderno com o tradicional, ele vai costurando sua história e mudando a vida de muitas pessoas ao redor", começou.