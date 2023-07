Na praia, Eliana choca ao dar show de beleza natural

Apresentadora Eliana choca com beleza natural ao se exibir em praia fora do Brasil com o marido

A apresentadora Eliana impressionou com novas fotos de sua viagem de férias com a família em Portugal. Nesta terça-feira, 25, a famosa compartilhou cliques curtindo uma praia com o esposo, o diretor de televisão Adriano Ricco, e roubou a cena com sua beleza.

No local, a loira impressionou ao aparecer usando um biquíni preto, ostentando suas curvas saradas com naturalidade e elegância. Sem maquiagem, a comunicadora do SBT exibiu seu rosto real e chamou a atenção.

"Pensa em alguém que ama uma praia. E aqui no Algarve o que não falta são praias incríveis. Esta que resolvemos passar a tarde, se chama Marinha. É só levar sua toalha, seu guarda sol, umas frutas, água e ser feliz. Simples assim. Ahhh… tem caiaque para alugar e conhecer as grutas e outras praias que ficam bem próximas. Espere até o por do sol e a praia vai ficar quase deserta, motivo da alegria da última foto", contou ela sobre a experiência no local.

Ainda nos últimos dias, Eliana chocou ao aparecer ao lado da filha usando o mesmo look para relaxar no hotel de luxo. É bom lembrar que além de Manuela, de 5 anos, Eliana é mãe de Arthur, de 11 anos. O primogênito é fruto do relacionamento que ela teve com o produtor João Bôscoli. A garota é de seu relacionamento atual com Adriano Ricco.

Eliana fala sobre liberação do SBT para aparecer na Globo: 'É verdade'

A apresentadora Eliana surpreendeu os telespectadores nesta quinta-feira, 13, ao aparecer no Jornal Nacional. O motivo foi que a loira participará do Criança Esperança ao lado das amigas, Xuxa e Angélica. A novidade deixou os fãs enlouquecidos, afinal, trata-se de um encontro icônico de nomes importantes da história da televisão brasileira.

Após o acontecimento marcante, a contratada de Silvio Santos revelou que o SBT liberou sua participação na emissora concorrente para colaborar na atração global, que tem finalidade arrecadar dinheiro para ajudar crianças.

Brincando com a situação, Eliana publicou um vídeo explicando melhor como o encontro entre as três divas foi possível. "Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do Criança Esperança", falou.

"E para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", disse a loira sobre a permissão.