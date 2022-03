De biquíni fio dental, Giovanna Ewbank curte banho de cachoeira no rancho da família: ''Que perfeição''

Apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou registros se refrescando em rio e chamou atenção na web pelo corpaço escultural

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 10h59

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) deixou os fãs babando, mais uma vez, pela sua beleza nas redes sociais!

A loira aproveitou o dia de sol para renovar as energias no rancho da família, que fica em Membeca, Paraíba do Sul.

Acompanhada do marido, Bruno Gagliasso (39), e da amiga Cintia Rosa, a famosa curtiu um banho de cachoeira. Em seu feed no Instagram, na sexta-feira, 04, ela compartilhou registros do momento.

Nas imagens, Giovanna Ewbank apostou em look pink com parte superior de mangas longas, evidenciando sua barrigada sarada. Com calcinha PP, estilo fio dental, ela empinou o bumbum redondinho e suas pernas torneadas.

Na legenda da publicação, a artista aproveitou para se declarar para a amiga atriz. "Um sextou daqueles! Obrigada cuma Cintia Rosa por ser essa mulher linda, doce e iluminada que você é. Sempre muito bom te ter por perto. Amo você", disse Gioh.

“Que perfeição”, “Lindíssima como sempre”, “Sereia”, “Muito linda”, foram alguns dos elogios dos fãs nos comentários.

Bruno Gagliasso registra momento dos filhos com os herdeiros de Fernanda Gentil e Ricardo Pereira

Pai coruja, Bruno Gagliasso registrou momento encantador dos filhos, Titi e Bless, com os herdeiros de Fernanda Gentil (35) e Ricardo Pereira (42). "Fico com a pureza da resposta das crianças...", se derreteu ele, citando música de Gonzaguinha.

Vale lembrar que Bruno e Giovanna também são pais do pequeno Zyan.

Confira os cliques de Giovanna Ewbank: