Bruno Gagliasso registra momento especial dos herdeiros com os filhos de Fernanda Gentil e Ricardo Pereira

No rancho, Bruno Gagliasso flagra os filhos com os filhos de Fernanda Gentil e Ricardo Pereira diante do pôr do sol

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 11h54

Bruno Gagliasso fotografa momento especial dos filhos com os amigos - Reprodução/Instagram