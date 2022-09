De biquíni fio dental, Deborah Secco empina o bumbum na praia: ''Manhã de folga''

Deborah Secco aproveitou o sol para renovar o bronzeado sozinha na praia do Rio de Janeiro antes do trabalho

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 12h08

Deborah Secco (42) curtiu a manhã desta quarta-feira, 21, do melhor jeito! A atriz aproveitou o sol para renovar o bronzeado antes do trabalho.

Pelos stories do Instagram, a musa ostentou o corpaço com um biquíni verde musgo e deixou os seguidores babando. A artista ainda foi fotografada enquanto curtia um banho de mar na praia da Barra da Tijuca.

Fazendo caras e bocas, ela exibiu a beleza natural e as curvas impecáveis deitada em uma canga na areia. "Manhã de folga...", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder (2021), da TV Globo. Nos últimos tempos, ela esteve na Europa para gravar episódios da série Codex 632.

Fotos: Agnews

DEBORAH SECCO CHOCA AO POSAR COM TOP E CALÇA DE ACADEMIA

A atriz Deborah Secco (42) deixou os fãs apaixonados ao compartilhar uma sequência de registros de parar o trânsito. De vermelho, ela impressionou ao surgir com uma combinação ousada nas redes sociais. Dona de um corpão escultural, a artista brasileira posou usando uma roupa clássica de academia, composta por um top decotado e uma calça bem coladinha no corpão. Nos registros, ela também evidenciou a barriga e o corpo sarado, provando que está com o treino em dia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!