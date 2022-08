Com fotos de biquíni, Deborah Secco fala sobre estadia em Portugal: ''Paraíso''

A atriz Deborah Secco compartilha fotos e fala sobre estadia em Portugal para gravação da série Codex 632

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 18h31

Deborah Secco (42) atualizou as redes sociais com registros belíssimos da sua estadia em Portugal durante as gravações da série Codex 632.

Podendo curtir o verão europeu, a atriz exibiu as curvas impecáveis em diferentes fotos na praia e com biquínis fininhos. Além disso, ela relembrou a visita do marido, Hugo Moura, e da filha, Maria Flor (6).

"Um paraíso chamado Lisboa. Momentos memoráveis num lugar perfeito", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Deborah lotaram de elogios. "Deusa como sempre", "Muito perfeita", "Rainha né mores", "Maravilhosa demais", dispararam eles.

DEBORAH SECCO EXIBE CORPO ESCULTURAL EM BIQUÍNI MÍNIMO

Dona de um corpo escultural, a atriz Deborah Secco chamou a atenção de seus seguidores ao compartilhar novas fotos de biquíni em suas redes sociais. Pronta para tomar sol e renovando o bronzeado, a famosa apareceu belíssima. Usando um modelo de roupa de banho no estilo frufru, a artista arrancou suspiros ao deixar suas curvas à mostra. Dona de pernas torneadas e barriga chapada, a global mostrou toda sua beleza e boa forma em frente ao espelho.

