De biquíni fio-dental, Carla Diaz exibe o corpo sarado e a cintura fina

Carla Diaz ostenta o bronzeado perfeito ao usar biquíni pink ousado em selfie dentro do quarto

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 18h33

A atriz Carla Diaz (31) agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao aparecer de biquíni pink. Desta vez, a estrela exibiu o seu bronzeado impecável ao apostar em um look pink neon.

Na foto, a beldade apareceu com biquíni fininho ao fazer uma selfie no espelho do quarto antes de sair para curtir o dia de sol. Na imagem, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas deslumbrantes.

“Olá, boa tarde. Cá estou ainda na Bahia, curtindo. Estou indo pegar um solzinho”, disse ela nos stories do Instagram.

Carla Diaz faz homenagem para o namorado

Há poucos dias, Carla Diaz se declarou para o namorado, Felipe Becari, ao compartilhar um ensaio fotográfico romântico do casal.

Os dois apareceram trocando abraços e beijos com o namorado. Na legenda, a artista declarou o seu amor. "De um “Oiee” nasceu nós. E eu torço para que nós tenhamos muitos dia 12/06 para comemorarmos. “Hoje eu me perguntei / O que é que tem por trás / Desses seus olhos verdes?” Te amo, e escolheria estar exatamente assim, aqui, como estamos, para sempre!", disse ela.

